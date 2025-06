Un telefono fisso al posto del cellulare | l'idea di una mamma per crescere i figli come negli anni Novanta

In un mondo dominato dagli schermi, una mamma americana ha deciso di tornare agli anni '90, abbracciando il fascino di un’epoca senza smartphone e con più giochi all’aperto. La sua scelta, condivisa sui social, ha acceso un dibattito sulla qualità del tempo trascorso con i figli e sulla riscoperta di un’infanzia genuina. Un gesto semplice ma potente che invita anche altri a ripensare il modo in cui cresciamo le nuove generazioni. Continua a leggere

Decisa a non vedere i propri figli con lo sguardo fisso su uno schermo, una mamma americana ha deciso, almeno per i primi anni, di crescere i propri bimbi come se si fosse nel 1997: niente smartphone, più gioco all’aperto e un vecchio telefono fisso al posto del cellulare. La sua scelta, diventata virale su TikTok, ha ispirato altri genitori a riscoprire il valore di un’infanzia più lenta e autentica. 🔗 Leggi su Fanpage.it