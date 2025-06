Un talent show sul prato del Mazza | Esperienza per aspiranti calciatori

Preparati a vivere un weekend indimenticabile nel cuore di Ferrara con Golden Chance 2, il talent show calcistico digitale che ha già conquistato milioni di appassionati sui social. Un’occasione unica per aspiranti calciatori di mettersi in gioco sul prato del mazza e mostrare il proprio talento alle società. La matematica non è un’opinione: questa potrebbe essere la tua grande chance di emergere nel mondo del calcio!

Come si dice? La matematica non è un’opinione. 9 milioni di visualizzazioni, 800 mila "mi piace" e altrettante condivisioni nel vasto mondo dei social. Un’esperienza a tutto tondo che in questo weekend arriverà a Ferrara, precisamente nella splendida cornice dello stadio "Paolo Mazza". Si tratta di Golden Chance 2, la seconda edizione del talent calcistico digitale che permette ai più appassionati di effettuare un provino con delle società professionistiche. Grande partecipazione e collaborazione dell’assessore allo Sport Francesco Carità: "Come amministrazione sosteniamo fortemente questo evento, che permetterà non solo a questi aspiranti calciatori di vivere un’esperienza meravigliosa nel nostro stadio, ma anche alla città di essere vista e apprezzata tramite l’aiuto di influencer molto conosciuti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un talent show sul prato del Mazza: "Esperienza per aspiranti calciatori"

