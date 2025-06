un sogno spezzato marco muore a 32 anni in uno scontro fatale aspettava il primo figlio

Ma il destino ha deciso diversamente, trasformando una giornata come tante in un dolore immenso. La vita di Marco Riccomagno si è spezzata all’età di 32 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra chi lo amava. La sua storia, fatta di sogni, speranze e amore, rimarrà impressa nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Perché, anche se la morte ha fermato il suo cammino, il suo ricordo continuerà a vivere.

Una felicità costruita un pezzettino alla volta; sempre incoraggiata dai genitori, condivisa con gli amici, tantissimi, ed esplosa insieme a quell’amore immenso arrivato con Martina; coronato con una promessa, “per sempre“, scambiata lo scorso settembre con una festa bellissima. Era felice Marco Riccomagno, in fondo anche della sveglia che ieri, come ogni mattina, era suonata all’alba. Per andare al lavoro, a Bicchio, in una ditta della nautica, dove faceva il saldatore. Perché alla fine ogni sacrificio sarebbe servito per costruire presto, insieme a Martina, una casa più grande, dove accogliere un dono immenso: l’arrivo di un bambino, il loro primo figlio, atteso tra pochi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it