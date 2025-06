Un Posto al Sole trame dal 23 al 27 giugno 2025 | Alberto rivede Gianluca Chiara pronta a tradire Marina e Ferri

Preparati a vivere una settimana emozionante a Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre dal 23 al 27 giugno 2025. Tra incontri inaspettati, tradimenti e alleanze sorprendenti, i protagonisti ci terranno con il fiato sospeso. Gianluca e Alberto si ritrovano dopo anni, mentre Chiara si prepara a scegliere tra amore e fedeltà . Cosa ci riserverà questa intensa saga? Scopriamolo insieme, perché nulla è come sembra nel cuore di Palazzo Palladini.

Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole  in onda su Rai Tre dal 23 al 27 giugno? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence. Al centro dei riflettori troveremo Gianluca e Alberto, protagonisti di un faccia a faccia tra padre e figlio dopo molti anni di distanza. Mentre Palladini ritrova suo figlio, qualcuno rischia di perdere per sempre una figlia: Chiara è pronta a tradire Marina e allearsi con Gennaro Gagliotti. Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia e Luca tornano a Napoli. Per Giulia e Luca arriva il momento di fare ritorno a Napoli. Il loro arrivo suscita però l’interesse di Alberto, che non tarda a capire che i due sono a conoscenza del luogo in cui si trova suo figlio Gianluca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it