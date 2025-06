Un ponte girevole nuovo di zecca | ecco come la Marina vuole sostituirlo

Un ponte girevole nuovo di zecca: ecco come la Marina Militare intende rinnovarlo. Con il rilancio del Contratto istituzionale di sviluppo per Taranto, si punta a sfruttare i fondi pubblici disponibili per restituire alla città un simbolo di importanza strategica e storica. Un progetto ambizioso che promette di riqualificare il porto e rafforzare l’economia locale, segnando una svolta significativa per Taranto e il suo futuro.

Ora che è ripartito, la Marina Militare spinge sul Contratto istituzionale di sviluppo per Taranto, e quindi sui fondi pubblici a disposizione, per rifare il ponte girevole di Taranto.

Nuovo ponte girevole: il via entro il 2026. Parte dell’attuale andrà nel museo dell’Arsenale.

Marina militare: ponte girevole Taranto compie 134 anni - Il Ponte San Francesco di Paola di Taranto, meglio noto come "Ponte Girevole", compie 134 anni ... Riporta ansa.it

