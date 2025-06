Un nuovo presidio sanitario con 20 posti letto | inaugurato il nuovo ospedale di comunità a Russi

Un passo storico per la salute del territorio: a Russi è stato inaugurato il nuovo ospedale di comunità, con 20 posti letto, simbolo di un impegno concreto nel potenziamento dei servizi territoriali dell’Ausl Romagna. Questo presidio rappresenta un importante punto di riferimento interdistrettuale, migliorando l’assistenza e la qualità della vita di migliaia di cittadini nelle aree di Ravenna, Lugo e Faenza. I primi…

Un importante passo avanti nel percorso di sviluppo e potenziamento della rete dei servizi territoriali in Ausl Romagna. Oggi è stato inaugurato il nuovo ospedale di comunità di Russi, che avrà valenza interdistrettuale, coinvolgendo le aree territoriali di Ravenna, Lugo e Faenza. I primi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Un nuovo presidio sanitario con 20 posti letto: inaugurato il nuovo ospedale di comunità a Russi

In questa notizia si parla di: inaugurato - ospedale - comunità - russi

Inaugurato a Russi il nuovo Ospedale di Comunità: 20 posti letto per un'assistenza intermedia fra ospedale e territorio