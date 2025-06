Un nuovo look per le strade | scattano i lavori

Villasanta si prepara a risplendere con un nuovo look: sono in partenza i lavori di ripristino delle strade, fondamentali per migliorare la sicurezza e l’estetica del nostro territorio. Dopo mesi di interventi infrastrutturali, è arrivato il momento di restituire alle vie il loro splendore originale. Lunedì si inizieranno i lavori in viale Risorgimento, concludendosi entro breve, salvo imprevisti o intoppi.

