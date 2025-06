Un murales per onorare Bilal campione sul ring e nella vita

Un murale vibrante e toccante, situato nel cuore di Calore, rende omaggio a Bilal Boussadra, campione sul ring e nella vita. Questa opera d’arte, frutto di affetto e gratitudine, celebra la sua memoria, ricordando il suo spirito combattivo e la sua gioia di vivere. Un gesto che unisce amici e comunità , mantenendo viva la sua luce. Perché, anche oltre il ring, il suo esempio continua a ispirare tutti noi.

Nel cuore della frazione Calore, proprio sulle pareti del caseggiato giallo dove viveva, prende vita un murales che non è solo un'opera d'arte: è memoria, affetto, e gratitudine. È il gesto concreto con cui amici e compagni vogliono tenere sempre accanto Bilal Boussadra, giovane promessa della boxe italiana e anima luminosa di Mirabella Eclano, scomparso tragicamente il 14 luglio di un anno fa, in un incidente che ha portato via anche altri tre giovanissimi della zona. L'iniziativa, nata dall'amicizia sincera di Bennet, Amedeo, Mattia, Danilo e Alex, è oggi visibile nei suoi primi tratti.

Un murales per onorare Bilal, campione sul ring e nella vita.

