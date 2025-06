Un milione di euro anche per sistemare i marciapiedi

Investire un milione di euro in un piano triennale per sistemare i marciapiedi, garantendo sicurezza e accessibilità in tutta la città. Dopo accurati sopralluoghi, l’amministrazione ha deciso di mettere in campo un programma strutturato di interventi mirati, affinché ogni strada possa tornare a essere sicura e godibile per tutti. Per rispondere al meglio alla complessità di questi lavori, la giunta ha deciso di…

Accordo triennale per la manutenzione dei marciapiedi. A seguito di una serie di accurati sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'area Opere Pubbliche, l'amministrazione ha deciso di mettere in campo un programma sistematico di interventi specifici per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei marciapiedi della città con un piano di lavoro che avrà durata di tre anni. Per rispondere al meglio alla tipologia di intervento la giunta ha deciso di adottare lo strumento dell'accordo quadro, inserendolo nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2025-2026-2027 per un importo complessivo di 1 milione di euro.

