Un mese a Malaga tra studio e lavoro gli studenti del Marconi raccontano l' Erasmus | Una bellissima esperienza

Un mese a Malaga tra studio, lavoro e avventure: gli studenti del Marconi di Forlì condividono una delle esperienze più significative della loro vita. Quattordici giovani provenienti da diversi indirizzi dell’istituto tecnico hanno avuto l’opportunità di immergersi nella cultura spagnola, arricchire il proprio percorso formativo e crescere personalmente. Un viaggio che non solo ha lasciato il segno, ma ha anche aperto nuovi orizzonti per il futuro.

Un'esperienza che lascia il segno: è quella vissuta da 14 studenti dell'istituto tecnico tecnologico Guglielmo Marconi di Forlì, partiti il 10 maggio dall'aeroporto di Bologna per trascorrere un mese a Malaga, in Spagna. I ragazzi, provenienti dagli indirizzi chimico, elettrico e meccatronico.

