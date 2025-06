Un manga manda in crisi il Giappone | Il 5 luglio ci sarà una catastrofe

Un manga rivoluzionario sta scuotendo il Giappone: il 5 luglio si prospetta una catastrofe imminente, con turisti in fuga e voli cancellati. "Watashi Ga Mita Mirai", celebre per aver predetto la tragedia di Fukushima, ora allarma con la sua premonizione di un asteroide che minaccia le acque tra Giappone e Filippine. La realtà o solo immaginazione? Le sue predizioni stanno diventando un inquietante presagio di ciò che potrebbe accadere.

