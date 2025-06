Un ex obitorio ospiterà le nuove aule dell'Università Statale di Milano | quando e dove apriranno

Un ex obitorio si trasforma in un vivace centro di apprendimento: l'Università Statale di Milano ha deciso di riqualificare lo storico edificio di via Francesco Sforza 38, dando vita a nuove aule e servizi dedicati agli studenti. Questa innovativa iniziativa promette di arricchire il panorama accademico milanese, creando uno spazio all’avanguardia per studio e aggregazione. Quando e dove apriranno queste nuove opportunità? Scopriamolo insieme.

L'Università Statale di Milano riqualificherà lo storico obitorio di via Francesco Sforza 38. "L'edificio ospiterà aule e altri servizi per gli studenti dedicati all'attività didattica di studio e di aggregazione", ha spiegato la rettrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

