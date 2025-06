Un convegno dedicato alla tutela dei minori con la proiezione del video dedicato a Crox

Lunedì 23 giugno all'Aurum, alle 10:30, si svolgerà il convegno “Il Mondo familiare e minorile tra prassi e diritto”, un evento di grande rilevanza dedicato alla tutela dei minori. Organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale, con la partecipazione della garante per l’infanzia Maria Concetta Falivene e della garante dei detenuti Monia Scalera, sarà l’occasione per approfondire temi fondamentali attraverso interventi e proiezioni, tra cui il video dedicato a Crox. Un appuntamento imperdibile per riflettere sul futuro dei nostri giovani.

Si terrà all'Aurum lunedì 23 giugno il convengo “Il Mondo familiare e minorile tra prassi e diritto” alle 10,30, organizzato dalla presidenza del consiglio regionale, dalla garante per l’infanzia e l'adolescenza Maria Concetta Falivene, dalla garante dei detenuti Monia Scalera e dall’assessorato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Un convegno dedicato alla tutela dei minori con la proiezione del video dedicato a Crox

In questa notizia si parla di: dedicato - convegno - tutela - minori

Aspettando le paralimpiadi Milano Cortina 2026, a Verona un convegno dedicato all'inclusione apre la Sport Expo Week - In vista delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Verona apre la Sport Expo Week 2025 con un convegno dedicato all'inclusione e allo sport paralimpico.

Prevenzione e contrasto agli abusi sui minori, il convegno a Palermo a 25 anni dalla Convenzione: ''La loro tutela resta una priorità'' - http://Palermomania.it Vai su X

#Salerno #11giugno - Presente al convegno “La Campania, l’azzardo e la tutela dei minori” Un’occasione preziosa di confronto su un fenomeno in crescita... Vai su Facebook

Un convegno dedicato alla tutela dei minori con la proiezione del video dedicato a Crox; Tutela minori. Domani convegno a Palazzo Steri; Lions Club Capaccio Paestum Magna Grecia. Sabato il convegno Bambini Violati dedicato alla tutela dei minori.

“Curare le ferite”. A Sulmona il convegno dedicato alla tutela dei minori - Valva ed il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e degli adulti vulnerabili invitano la cittadinanza a partecipare al terzo convegno diocesano dedicato alla ... laquilablog.it scrive

Al Santuario della Civita di Itri convegno sulla tutela dei minori - Tema dell’incontro, “Custodire la Fiducia: Tutela dei Minori e Responsabilità Educativa nella Comunità ... Come scrive msn.com