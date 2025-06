Un concorso letterario in ricordo della prof

Il liceo artistico Umberto Brunelleschi di Oste rende omaggio a Mila Montagni, insegnante di lettere scomparsa nel 2022, con il concorso letterario “Al volo mi sentia crescer le penne”. Un’iniziativa che ha coinvolto studenti di tutte le età, ispirandosi al potente verso dantesco “Pigliare…”, per celebrare la passione e l’amore per la scrittura. Un modo toccante per mantenere vivo il suo insegnamento e il suo spirito creativo.

Il liceo artistico Umberto Brunelleschi di Oste ha voluto ricordare Mila Montagni, insegnante di lettere scomparsa nel gennaio 2022 a 56 anni a causa delle conseguenze del Covid. È stato dedicato infatti alla sua memoria il concorso letterario “Al volo mi sentia crescer le penne”, le cui premiazioni si sono svolte nei giorni scorsi. Gli studenti e le studentesse del biennio e del triennio si sono lasciati ispirare dal verso dantesco “Pigliare occhi per aver la mente” tratto dal 27esimo canto del Paradiso per scrivere poesie e brevi racconti. "È stata una mattinata emozionante e molto partecipata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un concorso letterario in ricordo della prof

In questa notizia si parla di: concorso - letterario - ricordo - prof

Concorso letterario "Giana Anguissola", i vincitori delle scuole medie - I vincitori del concorso letterario "Giana Anguissola" per le scuole secondarie di 1° grado sono stati premiati a Palazzo Gotico.

Concorso letterario " " - IV Edizione Sala Consiliare Comune di Massa Complimenti a Lisa Gabrielli (classe IV M) per il brillantissimo risultato e alle studentesse e agli studenti chitarristi (guidati dal Pr Vai su Facebook

Un concorso letterario in ricordo della prof. Montagni; Giovani talenti di Cerda premiati al concorso fotografico e letterario in memoria della Prof.ssa Pilato e al Premio Letterario Stenio; Una pubblicazione in ricordo del prof. Luigi Costato.

Giovani talenti di Cerda premiati al concorso fotografico e letterario in memoria della Prof.ssa Pilato e al Premio Letterario Stenio - I giovani talenti di Cerda premiati per fotografia e scrittura in memoria della Prof. Si legge su televideohimera.it

Concorso letterario in ricordo di Bonardi. Come partecipare - Il concorso letterario, dedicato al tema "Il passato è presente", interamente gratuito, è ... Secondo lanazione.it