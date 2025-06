Un big salta Inter-Urawa UFFICIALE | tegola last minute per Chivu

Un colpo di scena scuote l'Inter: la tegola dell'ultim'ora riguarda Chivu, mettendo a rischio la sfida cruciale contro l'Urawa. Dopo il pareggio deludente contro Monterrey, i nerazzurri devono rialzarsi subito, certi che questa partita potrebbe decidere il loro cammino nel Mondiale per Club. Alle 21 al Lumen Field di... si gioca un match fondamentale: il destino dell'Inter è nelle proprie mani.

Nuova tegola per i nerazzurri a pochi minuti dal fischio d’inizio della seconda gara valida per la fase a gironi del Mondiale per Club Vietato fallire. Archiviato lo scialbo pareggio rimediato all’esordio contro il Monterrey, l’Inter è chiamata a fornire una prestazione importante e soprattutto a conquistare tre punti che sarebbero di vitale importanza per gli equilibri del proprio girone. In programma alle 21 (ore italiane) al Lumen Field di Seattle, il match che vedrĂ i nerazzurri affrontare l’ Urawa Reds può a ben diritto essere considerato un vero e proprio spartiacque. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Un big salta Inter-Urawa, UFFICIALE: tegola last minute per Chivu

In questa notizia si parla di: inter - urawa - tegola - salta

