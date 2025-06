Un aretino campione d' Italia con la maglia del Toro Dal vivaio amaranto allo scudetto

Un giovane talento aretino ha scritto una pagina storica: Gabriele Gori, difensore classe 2008 cresciuto nel vivaio amaranto, ha conquistato lo scudetto con il Torino. Dopo anni di passione e dedizione, ieri sera a Frosinone, ha dimostrato che il suo talento può fare la differenza. La sua storia è un esempio di determinazione e sogno realizzato: un orgoglio per tutta la città di Arezzo.

C'è un giovane calciatore aretino che da ieri sera può fregiarsi del titolo di campione d'Italia. Si tratta di Gabriele Gori, difensore classe 2008, cresciuto nel vivaio amaranto fino al 2022 e adesso punto di forza dell'under 17 del Torino. Ieri sera, nella finale nazionale giocata a Frosinone. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Un aretino campione d'Italia con la maglia del Toro. Dal vivaio amaranto allo scudetto

In questa notizia si parla di: aretino - campione - italia - vivaio

L’aretino Roberto Paglicci è campione del mondo master di karate - Roberto Paglicci, l’orgoglio dell’Arezzo Karate 1979, ha conquistato il titolo di campione del mondo master di karate ai World Master Games di Taipei! Un trionfo che celebra non solo la sua straordinaria dedizione, ma anche il crescente movimento sportivo per atleti over 36, che sfida le convenzioni e dimostra che la passione non ha età .

Un aretino campione d'Italia con la maglia del Toro. Dal vivaio amaranto allo scudetto; Lotta Greco-Romana: Stopponi vicecampione italiano U20, De Palma chiude settimo. La Chimera conferma la sua forza; L’ex allenatore dell’Arezzo torna allo stadio. Sarri da sold out: Così si prepara una gara».

Federica star del fioretto. È campionessa italiana - Ed è proprio nella categoria Allieve di fioretto femminile, sicuramente la più prestigiosa e difficile del circuito under 14, che l’aretina Gamberini si è laureata campionessa italiana. Scrive msn.com

L’aretino Roberto Paglicci è campione del mondo master di karate - I World Master Games hanno registrato la partecipazione anche di un secondo aretino ... Secondo lanazione.it