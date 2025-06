Un altro incidente su una provinciale auto si ribalta | due persone ferite

Un altro grave incidente scuote la provinciale 57 tra Oria e Manduria, dove un'auto si è ribaltata, coinvolgendo due persone ferite. La dinamica dell'incidente, ancora da chiarire, ha colpito una delle arterie più trafficate della zona, nota come la "via per la costa ionica". La scena è stata subito teatro di emergenza, mentre i soccorsi intervenivano prontamente. La vicenda solleva nuovamente il tema della sicurezza sulle strade provinciali, invitando alla massima attenzione da parte di tutti gli automobilisti.

ORIA - Un'auto, per cause ancora in fase d'accertamento, si è ribaltata sulla strada provinciale 57, che da Oria conduce a Manduria. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, sabato 21 giugno 2025, su una strada solitamente molto frequentata, che è "la via per la costa ionica". Il sinistro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Un altro incidente su una provinciale, auto si ribalta: due persone ferite

