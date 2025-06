Umbria la coesione come strategia competitiva | segnali economici da non ignorare

L’Umbria si distingue come un esempio virtuoso di come la coesione possa diventare una strategia vincente nel competitivo scenario economico nazionale. Dal rapporto “Coesione è competizione” della Fondazione Symbola, emergono segnali chiari che valorizzano la forza delle reti e delle collaborazioni tra imprese, elementi essenziali per affrontare le sfide future e consolidare un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e resiliente. È un invito a non sottovalutare questi segnali e a investire sulla coesione come leva di successo.

