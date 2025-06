Uma Thurman | Ecco perché non ho più fatto film d’azione dopo Kill Bill

Uma Thurman, icona indiscussa del cinema d'azione grazie a Kill Bill, ha scelto di prendersi una pausa dal genere dopo l'esperienza con Quentin Tarantino. La sua decisione? Evitare ruoli di serie B e preservare la qualità artistica delle sue interpretazioni. Ora, però, torna sul grande schermo con The Old Guard 2, pronta a dimostrare che il suo spirito guerriero è più vivo che mai. Ecco perché ha deciso di rimettersi in gioco.

L'attrice torna al genere con The Old Guard 2, ma spiega perchĂ© per anni ha evitato ruoli d'azione dopo l'esperienza con Quentin Tarantino. Dopo Kill Bill: Volume 2, Uma Thurman ha deciso di lasciare alle spalle il genere d'azione, nonostante il successo planetario ottenuto con il personaggio della Sposa. La ragione? Una scelta ben precisa: "Non volevo ritrovarmi a girare film d'azione di serie B", ha spiegato l'attrice in una recente intervista al Tonight Show with Jimmy Fallon, promuovendo il suo ritorno nel sequel di The Old Guard. "Quando fai un film come Kill Bill, il confronto è inevitabile e continuo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uma Thurman: "Ecco perchĂ© non ho piĂą fatto film d’azione dopo Kill Bill"

In questa notizia si parla di: azione - film - kill - bill

