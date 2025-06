ULTIM’ORA – PRESENTA BARBARA D’URSO | è ufficiale c’è l’annuncio | In diretta in prima serata | il ritorno più atteso di tutti

Il ritorno di Barbara d’Urso in prima serata sta catturando l’attenzione di tutti: dopo oltre due anni di assenza, la regina del pomeriggio tornerà in diretta, regalando emozioni e sorprese. La sua assenza ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan e il suo rientro rappresenta senza dubbio uno degli eventi più attesi della stagione televisiva. Questo...

La popolare presentatrice, lontana ormai da oltre due anni dal piccolo schermo starebbe per ritornare. Barbara d'Urso ha vissuto un'importante svolta professionale dopo l'estate del 2023, quando è stata rimossa dalla conduzione di Pomeriggio 5, lo storico programma di Canale 5 che aveva guidato per anni. Il suo contratto con Mediaset è terminato definitivamente a dicembre dello stesso anno, chiudendo così un capitolo lungo vent'anni. Questo improvviso allontanamento dal piccolo schermo ha avuto un forte impatto su di lei, che ha descritto il momento come doloroso e segnato da un improvviso silenzio da parte di molti colleghi e amici.

