Ultima tappa di Beneficenza in palio | l' associazione corre per sostenere la ricerca oncologica

ultima tappa di beneficenza in palio, l’associazione corre per sostenere la ricerca oncologica. Domenica si conclude l’edizione 2025 di “Beneficenza in… Palio”, l’iniziativa solidale dei Runners Corri Forrest, che unisce sport, tradizione e solidarietà per raccogliere fondi a favore dell’Irst “Dino Amadori” Irccs, punto di riferimento nella cura e nella ricerca sui tumori. Un’impresa che dimostra come ogni passo possa fare la differenza nella lotta contro il cancro.

