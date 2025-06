Uffizi urta una tela del Settecento per scattarsi un selfie e la danneggia

Un turista alle Gallerie degli Uffizi, in cerca dello scatto perfetto, ha involontariamente danneggiato un dipinto del XVIII secolo mentre tentava di immortalarsi. L’incidente, avvenuto nel cuore di Firenze, mette in evidenza quanto sia importante rispettare il patrimonio culturale anche nelle situazioni più informali. La scena ci ricorda che ogni visita ai tesori d’arte deve essere accompagnata da rispetto e attenzione, per preservare la bellezza per le generazioni future.

FIRENZE – Un turista in visita alla Galleria degli Uffizi ha urtato accidentalmente un dipinto nel tentativo di scattarsi un selfie, provocando lievi danni alla superficie della tela. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in una delle sale dedicate alla pittura rinascimentale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si stava posizionando per ottenere l’inquadratura perfetta quando, perdendo l’equilibrio, ha urtato con una mano l’opera d’arte. Il quadro è un dipinto del Settecento, Ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana, di Anton Domenico Gabbiani. Il personale di sicurezza è intervenuto prontamente per allontanare il visitatore e permettere ai tecnici del museo di valutare i danni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Voleva farsi un selfie davanti a un quadro del XVIII secolo dentro la Galleria degli Uffizi a Firenze, ma è inciampato, ha perso l'equilibrio e cadendo ha danneggiato l'opera.

Uffizi, selfie con un quadro del Settecento: turista scivola e danneggia la tela