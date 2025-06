Uffizi si fa un selfie e inciampa | squarciato un dipinto del Seicento

Un episodio che mette in luce il rischio di superficialità e mancanza di rispetto per l’arte e la cultura. Un turista, ansioso di condividere il suo momento sui social, ha causato danni irreparabili a un prezioso dipinto del Seicento agli Uffizi, sollevando questioni importanti sulla tutela dei tesori artistici e il comportamento dei visitatori moderni. È fondamentale ricordare che la bellezza e il patrimonio culturale devono essere custoditi con rispetto e responsabilità.

Prova a scattarsi un selfie davanti a un'opera del Seicento nella Galleria degli Uffizi di Firenze, ma inciampa e sfonda il quadro: per questo un turista è stato formalmente denunciato ai carabinieri. "Il problema di visitatori che vengono nei musei per fare meme o scattare selfie per i social è dilagante", ha detto il direttore del museo fiorentino, Simone Verde. Il dipinto squarciato è il "Ferdinando dei Medici" di Nicoletto, normalmente conservato a Palazzo Pitti, ma in questi giorni esposto per la mostra "Firenze e l'Europa. Arti del Settecento agli Uffizi". Una mostra temporanea. Subito dopo l'incidente, Verde ha annunciato: "Porremo dei limiti molto precisi, impedendo i comportamenti non compatibili con il senso delle nostre istituzioni e del rispetto del patrimonio culturale".