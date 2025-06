Uffizi | la gru è sparita Dopo 20 anni Il ministro Giuli | Ora vista paradisiaca per i fiorentini

Dopo due decenni di attesa, la gru che aveva deturpato lo skyline degli Uffizi è finalmente sparita, regalando ai fiorentini una vista paradisiaca. Il ministro Giuli celebra questa vittoria culturale e sociale, sottolineando il valore della classe operaia nel restituire bellezza e dignità al patrimonio della città. Un nuovo inizio per Firenze, che merita di godere appieno del suo splendore, lasciando alle spalle un capitolo di degrado e attese.

"Viva gli Uffizi, viva la rimozione della gru, evviva la classe operaia che non so se va in paradiso ma che ha restituito una vista paradisiaca ai fiorentini". Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi pomeriggio, 21 giugno 2025, ha commentato la rimozione definitiva della gru che per 20 anni è stata nel piazzale degli Uffizi, deturpando lo skyline del centro storico della città