UFFICIALE Minami al Brighton | il saluto della Roma e il messaggio della giapponese

L’arrivo di Minami al Brighton segna una svolta significativa, mentre il saluto della Roma e il messaggio della calciatrice giapponese aprono nuovi orizzonti di collaborazione e crescita. In un contesto di rinnovamento, anche la squadra femminile si trova a un bivio cruciale dopo le recenti sfide. È il momento di guardare avanti, con entusiasmo e determinazione, verso un futuro ricco di successi e innovazioni.

Una mini rivoluzione, parola che Ranieri non ha voluto prendere in considerazione in tutte le sue conferenze stampa, è comunque in atto a Roma, per una prima squadra che ha visto Sir Claudio diventare senior advisor dei Friedkin, Gasperini nuovo allenatore e Massara nel ruolo di direttore sportivo. Non solo in ambito maschile però stanno cambiando tante cose, perché anche la compagine femminile si trova di fronte ad un bivio dopo l’opaca stagione portata a termine. Manca ancora il successore di Spugna in panchina, molte giocatrici top sono in bilico, come Linari e Giacinti, e qualcuna a già salutato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it