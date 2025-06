UFFICIALE – Jovic è svincolato | il Milan non ha rinnovato il contratto

Ieri era il termine ultimo per esercitare l’opzione di rinnovo automatico presente nel contratto di Jovic. Il Milan non ha rinnovato il serbo che lascia il club rossonero ed è attualmente svincolato ? È la scelta giusta? Vai su X

Ieri 20 giugno era il termine ultimo per esercitare l'opzione di rinnovo automatico presente nel contratto di Luka Jovic. Il Milan non ha rinnovato il serbo che, dunque, lascia il club rossonero dopo due stagioni ed è att

