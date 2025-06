Uffici comunali hot stanziati 50mila euro per i condizionatori grazie ai ' gettoni di presenza' dei consiglieri

Uffici comunali caldi e soffocanti di Caserta, ora trovano sollievo grazie a 50mila euro stanziati con i gettoni di presenza dei consiglieri. La decisione, arrivata dopo le denuncia dei sindacati sulle condizioni critiche degli ambienti di lavoro, rappresenta un passo importante verso il benessere di chi opera negli uffici pubblici. Un intervento concreto che dimostra come anche le risorse più piccole possano fare la differenza.

Dopo la denuncia dei sindacati per le condizioni critiche in cui versano gli uffici comunali di Caserta dove le alte temperature hanno superato le soglie di tollerabilità , è giunta la ‘risposta’ da parte della gestione prefettizia dell’ente. Sono stati stanziati 50mila euro per l’acquisto dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Uffici comunali hot, stanziati 50mila euro per i condizionatori grazie ai 'gettoni di presenza' dei consiglieri

