Ue anche Kaja Kallas contro Israele | aria di antisemitismo?

In un contesto internazionale sempre più teso, le dichiarazioni di Kaja Kallas sull’azione di Israele sollevano interrogativi sull’equilibrio tra difesa e antisemitismo. La presidente dell’UE ha sottolineato il diritto di Israele alla legittima difesa, ma ha anche lasciato intendere la possibilità di sospendere l’accordo con lo Stato ebraico e di imporre sanzioni. In realtà, queste parole potrebbero segnare una svolta nelle relazioni europee con Israele, aprendo un dibattito cruciale sulla linea diplomatica da seguire.

« Israele ha il diritto di difendersi, ma quanto vediamo va al di là di questo diritto» ha detto Kaja Kallas, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza della Ue, mercoledì all’Europarlamento di Strasburgo. Poi ha lasciato intendere che lunedì il Consiglio europeo potrebbe stroncare l’accordo in vigore fra l’Unione e lo Stato ebraico. Infine, avrebbe detto che, se fosse stato per lei, avrebbe imposto sanzioni a Israele. In realtà, i titoli delle agenzie non rendono giustizia alla prudenza di Kaja che si è limitata a dire: «Io non rappresento me stessa, ma 27 Stati membri: se dipendesse da me avrei già preso una decisione sulla situazione». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ue, anche Kaja Kallas contro Israele: aria di antisemitismo?

In questa notizia si parla di: kaja - israele - kallas - aria

“Grazie al mio intervento, ci sarà presto la pace tra Iran e Israele”. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul social Truth. E ha aggiunto: "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan, i Vai su Facebook

Ue, anche Kaja Kallas contro Israele: aria di antisemitismo? | .it; Iran: Teheran chiede ai Paesi europei di condannare i raid di Israele; Putin e la Cina d'accordo, gli amici di Khamenei ora non se lo filano più | .it.

Israele-Iran, Kallas: “Concordato di mantenere aperta discussione con Teheran” - L'Alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ha detto al termine del vertice che si è tenuto a Ginevra: “Abbiamo concordato di discutere ... Riporta msn.com

“Kallas mente sulle sanzioni Ue a Israele, per modificare l’accordo con Tel Aviv non serve l’unanimità” - Intervista all'eurodeputato belga Marc Botenga (Left): "Dire che i 27 non sono d'accordo è solo un modo per nascondersi perché non vuole prendere iniziative" ... ilfattoquotidiano.it scrive