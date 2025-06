Uccisa dal marito insieme alla figlia | Maltrattamenti ignorati Fissata l’udienza per il carabiniere

Una tragica storia di omissioni e violenza che ha segnato profondamente una comunità: Gabriela Trandafir si era recata dai carabinieri per denunciare i maltrattamenti, ma la sua richiesta fu ignorata, aprendo la strada a un destino drammatico. Questa vicenda solleva interrogativi cruciali sulla tutela delle vittime e sull’importanza di intervenire tempestivamente. È il momento di fare luce su ciò che è successo e prevenire future tragedie.

Si era recata alla Tenenza dei carabinieri di Castelfranco, convinta a sporgere denuncia per maltrattamenti in famiglia contro il marito. Il carabiniere in servizio, secondo le accuse, non la mise agli atti, cercando al contrario di convincere la donna a separarsi civilmente dal coniuge. Quella donna era Gabriela Trandafir, uccisa un anno più tardi dal marito Salvatore Montefusco insieme alla figlia di lei, Renata. Con l’accusa di rifiuto di atti di ufficio, la procura ha chiesto il processo per il militare in questione: l’udienza è fissata per il 16 ottobre davanti al Gup del tribunale di Modena Roberta Malavasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa dal marito insieme alla figlia: "Maltrattamenti ignorati". Fissata l’udienza per il carabiniere

