Uccisa a Villa Pamphili Anastasia era preoccupata La madre sarà sentita

Nel cuore di Roma, il mistero avvolge Villa Pamphili con una spirale di domande irrisolte e ombre inquietanti. La tragica scomparsa di Anastasia Trofimova e della sua piccola figlia Andromeda ha sconvolto la capitale, lasciando dietro di sé un alone di tensione e inquietudine. Mentre le indagini della Procura corrono, cresce il desiderio di scoprire cosa si celi davvero dietro questa terribile vicenda, un enigma che chiede di essere svelato.

Roma, 21 giugno 2025 – Nel giallo di Villa Pamphili ci sono piĂą ombre che luci, piĂą domande che risposte. A due settimane dalla morte di Anastasia Trofimova, 29 anni tra pochi mesi, e della figlia Andromeda di un anno, il raccapricciante giallo della Capitale continua a porre interrogativi, mentre la Procura di Roma procede per duplice omicidio (anche la mamma sarebbe stata soffocata). Ma Anastasia, è solo una giovane sbandata in fuga dalla Siberia, come si era immaginato all’inizio, o dietro la sua figura si nascondono segreti e contraddizioni? E soprattutto, chi è Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio, che si presentava come un regista ma il cui passato è costellato di violenze, truffe e sospetti? Anastasia era arrivata a Malta nel settembre 2023, sembra con uno scalo a Budapest, con l’intento sbandierato di studiare l’inglese e cercare un lavoro migliore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net