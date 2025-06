Ubriaco va a sbattere si scopre che non aveva la patente

Una notte di distrazione e rischio si trasforma in una denuncia per un 31enne di Sestri Levante. Dopo un incidente autonomo, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo, trovato con un tasso alcolemico superiore al limite, non aveva nemmeno la patente valida. È un esempio di come l'imprudenza possa portare a conseguenze gravi, mettendo a repentaglio la sicurezza propria e degli altri: la legge, infatti, non aspetta.

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno denunciato un 31enne per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, coinvolto in un incidente stradale autonomo, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Dai successivi accertamenti si è scoperto che non aveva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ubriaco va a sbattere, si scopre che non aveva la patente

