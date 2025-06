Tutto pronto per la salita storica Guarcino - Campocatino

Preparati a vivere un evento indimenticabile: oggi, a Campocatino, prende il via la celebre Salita Storica Guarcino-Campocatino, una tappa di grande prestigio del CIVSA. Tra verifiche e adrenalina, si rinnova l’appuntamento con l’eccellenza delle auto storiche e gli appassionati di velocità . La tua passione per le corse d’epoca non può mancare: lasciati coinvolgere da questa sfida emozionante!

Con le verifiche antegara previste dalle 12:30 alle 19:30 a Campocatino nella giornata di oggi, entrerĂ ufficialmente nel vivo la “Salita Storica Guarcino-Campocatino”, prestigiosa tappa del Campionato Italiano VelocitĂ Salita Auto Storiche (CIVSA) organizzata dalla Safety Drive School di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Tutto pronto per la salita storica Guarcino - Campocatino

In questa notizia si parla di: salita - campocatino - storica - guarcino

Guarcino–Campocatino 2025: al via la seconda tappa del CIVSA tra storia e passione Guarcino–Campocatino 2025: Tutto pronto per la gara di velocità in salita per autostoriche. Seconda tappa del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche (CIVSA) G Vai su Facebook

Riolo guida la spedizione tricolore alla Salita Storica Guarcino–Campocatino; 62 gli iscritti alla Salita Storica Guarcino Campocatino, seconda prova del CIVSA • -; La Guarcino Campocatino sarà secondo atto del CIVSA.

Il 20 e 21 maggio si corre la "Guarcino-Campocatino" - Campocatino", gara valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto storiche ... Segnala ansa.it

A Guarcino-Campocatino 54 auto storiche in gara - Campionato Italiano Velocità Salita Auto storiche, con grande soddisfazione degli organizzatori per la ... Secondo ansa.it