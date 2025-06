tutto il mondo rende omaggio allo yoga

Oggi tutto il mondo si unisce in un gesto di pace e armonia: lo Yoga Day. Un rito collettivo che ci invita a riscoprire la nostra energia interiore, aprendo i chakra e rinforzando il senso di comunione universale. Dalle pratiche più dolci alle sfide più intense come i 108 saluti al sole, celebriamo questa antica disciplina che, più di ogni altra, ci rende tutti più connessi e consapevoli.

Ferri Un rito di massa che ci fa sentire tutti più buoni e in sintonia con l’universo, coi chakra aperti e pieni di energia positiva. Niente è più occidentale dello ’ Yoga day ’ che viene celebrato oggi in tutto il mondo con lezioni in location spettacolari o pratiche più o meno impegnative. La più tosta sono i 108 saluti al sole, visto che è il solstizio d’estate. Per chi non ne ha mai sentito parlare, è una sequenza fissa di posizioni (otto, nella versione ’leggera’) ripetuta per 108 volte. Chi arriva alla fine è a un passo dall’illuminazione, fidatevi. Dagli anni ’60 e ’70 in poi l’Occidente ha trasformato lo yoga, pratica indiana millenaria, in un business planetario: lezioni, corsi, completini fitness, borracce, tappetini, portatappetini, ritiri, workshop, e chi più ne ha più ne metta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net