Tutti pazzi per le proteine: la mania del 2025 invade i supermercati, trasformando ogni alimento in un concentrato di benessere. Pasta, snack, yogurt e popcorn si arricchiscono di proteine, spinta da una moda che promette salute e performance senza precedenti. Ma questa corsa alla «proteinificazione» è davvero così sana come sembra? Scopriamolo insieme, perché non tutto ciò che brilla è oro.

Proteine nella pasta, negli snack, negli yogurt, nei pop-corn: la moda del 2025, esplosa in questo inizio d’estate, è la «proteinificazione» di tutti gli alimenti possibili. Gli scaffali dei nostri supermercati sono pieni di cibi arricchiti e di polveri da aggiungere a frullati e beveroni, come se all’improvviso le proteine che si possono assumere naturalmente – con alimenti che consumiamo da sempre come carne, pesce, uova, legumi – non bastassero o non ci piacessero più. E in perfetto stile «parità di genere», la dieta iper-proteica e la corsa al super-cibo non sono più solo appannaggio degli uomini (che da sempre ne sono attratti anche per gli immaginari effetti su mascolinità e testosterone), ma risultano molto amate pure dalle donne. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tutti pazzi per le proteine: la mania 2025 invade i supermercati, ma non è così sana come sembra

