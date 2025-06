Tutti contro Santo Spirito Elia e Gianmaria al top nella sfida con i debuttanti

Tutti contro Santo Spirito, mentre Elia e Gianmaria si contendono il podio nella sfida con i debuttanti. La Colombina, forte della sua tradizione e della coppia da battere da tredici anni, si prepara a dare battaglia, in un contesto che vede i gialloblù dominare la Giostra Simulata con 10 punti. Con avversari pieni zeppi di insidie, il pubblico dei Bastioni aspetta una battaglia epica all’insegna di passione e tradizione.

Già la dedica religiosa è un terreno d'elezione per la rastrelliera di Santo Spirito. Aggiungete che la Colombina, più che sulla divina provvidenza, può contare sulla coppia da battere, come succede da tredici anni a questa parte. Se considerate poi che la Giostra Simulata ha mostrato gialloblù da 10 punti e tutti gli altri sotto: sembra tutto apparecchiato per il popolo dei Bastioni. Soprattutto se di fronte ci sono avversari pieni zeppi di novità e dubbi tra uomini e cavalli. Un bel salto nel buio con i Ragazzi Terribili che si confermano davanti a tutti sia in prova, sia in un'eccellente Simulata.

