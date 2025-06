Tutta l’Ucraina è nostra | Putin riaccende le provocazioni

Le parole di Vladimir Putin al Forum economico di San Pietroburgo svelano un paradosso inquietante: da un lato, rivendica l'intera Ucraina come propria, dall’altro si presenta come paladino della pace internazionale. Questo gioco di equilibri e provocazioni alimenta tensioni crescenti e pone la comunità globale di fronte a una sfida intricata: come rispondere a una strategia che mescola aggressività e diplomazia? La risposta, più che mai, è cruciale per il futuro della stabilità mondiale.

Le parole di Vladimir Putin risuonano come un paradosso geopolitico nel palazzo di vetro del Forum economico di San Pietroburgo. Da un lato, il presidente russo rivendica apertamente l’intera Ucraina – “tutta l’Ucraina è nostra” – dall’altro si presenta come pacificatore internazionale, preoccupato per una possibile terza guerra mondiale. La strategia comunicativa del Cremlino emerge in tutta la sua complessità dalle dichiarazioni rilasciate all’agenzia Ria Novosti. Putin nega categoricamente l’intenzione di conquistare la città ucraina di Sumy, pur ammettendo che “tale possibilità non è esclusa”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Tutta l’Ucraina è nostra”: Putin riaccende le provocazioni

