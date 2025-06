Tutta colpa del cellulare? Lettera

Il dibattito sull’uso del cellulare a scuola infiamma animi e generazioni. Tra proteste e regolamenti, si cerca di trovare il giusto equilibrio tra tecnologia e apprendimento. Filomena Taronna mette nero su bianco le sue riflessioni in una lettera che invita a ripensare il ruolo dello smartphone nell’ambiente scolastico. La questione non riguarda solo un divieto, ma il modo in cui possiamo educare alla responsabilità digitale. È giunto il momento di affrontare questa sfida con chiarezza e determinazione.

Inviata da Filomena Taronna - Cellulare sì, cellulare no. A scuola tutti sul piede di guerra. Alunni, docenti, genitori e Ministero dell’Istruzione e del Merito, in prima linea, che ne ha vietato l’uso anche alle superiori a cominciare dall’anno prossimo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: cellulare - tutta - colpa - lettera

Ecco la lettera agli studenti del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, Bruno Di Palma. "Allora levate l'ancora, sognate scoprite..." Vai su Facebook

«La paziente con un libro al posto del cellulare»; Maria Monsè, appello del marito Salvatore Paravia a Signorini: «Separate mia figlia Perla da sua madre»; Lo stupro al Foro Italico, la lettera di un imputato: Non è stata una cosa normale, mi scuso con le donne che amo.

Investita mentre parlava al cellulare, la colpa è sua all'80 % - Secondo il Giudice la conducente dell'auto investitrice avrebbe potuto prevedere ... Scrive rainews.it

Cellulare molesto? Ma la colpa non è sempre degli altri - Il cellulare impone una distanza fisica dall altro, manca l incontro faccia a faccia. Come scrive ilgiornale.it