Turisti in fuga voli al collasso La profezia manga terrorizza il Giappone | Una catastrofe arriverà il 5 luglio

Nel cuore del Giappone, una profezia di un manga risale al 1999 e predice un catastrofico collasso turistico il 5 luglio 2025. Sorprendentemente, le paure ispirate da Watashi Ga Mita Mirai stanno attivamente paralizzando il settore, più di eventi internazionali o crisi politiche recenti. Un fenomeno incredibile che dimostra come l’immaginazione possa influenzare la realtà , lasciando il Paese alla deriva di ansie collettive e previsioni allarmanti. È davvero così che si apre un nuovo capitolo di tensione?

Di tutto ci si poteva aspettare, fuorché un manga riuscisse laddove neppure pandemie o tensioni geopolitiche erano riuscite: far crollare il turismo in Giappone. Eppure, è proprio ciò che sta accadendo. A scatenare la tempesta non è un’allerta ufficiale, né una minaccia concreta, ma le pagine di Watashi Ga Mita Mirai («Il futuro che ho visto»), un fumetto pubblicato nel 1999 da Ryo Tatsuki. “La vera catastrofe arriverà a luglio 2025”. Nella ristampa del 2021, l’autrice annunciava che « la vera catastrofe arriverà a luglio 2025 ». Da qui, l’ondata di panico. Sui social di Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e Cina — i principali mercati turistici per il Giappone — la frase è diventata virale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Turisti in fuga, voli al collasso. La profezia manga terrorizza il Giappone: “Una catastrofe arriverà il 5 luglio”

In questa notizia si parla di: manga - giappone - turisti - fuga

Manga e arte in Giappone: suggestioni e confini - Manga e arte in Giappone si intrecciano in un dialogo affascinante, sfumando i confini tra la tradizione museale e la nona arte.

«Un grande disastro accadrà il 5 luglio 2025»: profezia manga terrorizza i turisti (in fuga dal Giappone). Di cosa si tratta Vai su Facebook

"Un grande disastro accadrà il 5 luglio 2025": l'ultima profezia manga che mette in fuga i turisti dal Giappone. Ecco i precedenti (tutti azzeccati) - Il Fatto Quotidiano https://ilfattoquotidiano.it/2025/05/27/un-grande-disastro-accadra-il-5-luglio-2025-lultima-profezi Vai su X

Giappone, turisti in fuga per la profezia manga: «Un disastro il 5 luglio 2025». Vacanze annullate da tutto il; Turisti in fuga, voli al collasso. La profezia manga terrorizza il Giappone: Una catastrofe arriverà il 5 luglio; Turisti in fuga dal Giappone per colpa di un manga: la profezia di un «grande disastro» il 5 luglio 2025 fa crollare le prenotazioni.

La profezia del manga che sta svuotando il Giappone: turisti in fuga per il 5 luglio 2025 - Non per un sisma reale, ma per quello previsto da un manga che sta svuotando hotel e aeroporti e allontanando i turisti dal Paese. Segnala msn.com

Un manga manda in crisi il Giappone: "Il 5 luglio ci sarà una catastrofe" - Turisti in fuga per le "rivelazioni" di Watashi Ga Mita Mirai, il fumetto che nel 1998 "annunciò" lo tsunami di Fukushima del 2011 ... Da msn.com