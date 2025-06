Turista in visita agli Uffizi inciampa e sfonda il ritratto di Ferdinando dei Medici capolavoro del ‘600 | Danno ingente

Un incidente imprevisto ha scosso le Gallerie degli Uffizi, uno dei simboli dell’arte mondiale. Durante una visita, un turista ha inciampato e sfondato il prezioso ritratto di Ferdinando dei Medici, capolavoro del Seicento realizzato da Niccolò Cassana. Un attimo di distrazione che ha causato un danno ingente, suscitando immensa tristezza tra gli amanti dell’arte. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fragile il patrimonio culturale che dobbiamo proteggere.

Un attimo di distrazione, un inciampo, e un capolavoro del Seicento viene sfondato. È accaduto oggi, sabato 21 giugno, in una delle sale più prestigiose d’Italia, le Gallerie degli Uffizi a Firenze. Un turista, la cui identità non è stata resa nota, è caduto accidentalmente su un dipinto, danneggiandolo gravemente. A farne le spese è l’opera “Ferdinando dei Medici “, un ritratto del 1690 realizzato dal pittore Niccolò Cassana, noto anche come “il Nicoletto”. Il quadro, normalmente conservato a Palazzo Pitti, è attualmente uno dei protagonisti della mostra temporane a “Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Uffizi”, tanto da apparire in primo piano sulla pagina web che promuove l’esposizione, che proseguirà fino all’autunno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it