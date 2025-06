Turista fa un selfie agli Uffizi a Firenze ma inciampa e urta quadro del Seicento | Tela danneggiata

Un visitatore agli Uffizi di Firenze, intento a scattare un selfie, ha accidentalmente urtato un prezioso quadro del Seicento, causando danni alla tela. L’opera, simbolo di secoli di storia artistica, sarà prontamente riparata entro pochi giorni, ma il turista rischia una denuncia per negligenza. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante rispettare il patrimonio culturale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sorprendente.

Un turista per farsi un selfie è inciampato in un quadro del Seicento esposto per una mostra agli Uffizi di Firenze. La tela è stata danneggiata ma verrĂ risistemata entro pochi giorni, mentre il visitatore verrĂ denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: turista - selfie - agli - uffizi

Vuole abbracciare la tigre per un selfie allo zoo, ma l’animale si infuria e lo attacca: turista salvo per miracolo – VIDEO - Un selfie può costare caro, e non solo in termini di likes! La folle idea di un turista di abbracciare una tigre allo zoo di Phuket è finita in un drammatico attacco, ripreso in video e diventato virale.

Sarà smantellata la gru agli Uffizi a Firenze, sono ufficiali le date. Il 21 giugno si terrà un evento simbolico di celebrazione sulla terrazza del museo, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. l direttore Simone Verde: “finalmente via il mostro met Vai su Facebook

Si fa un selfie e inciampa in un’opera degli Uffizi. Turista denunciato; Turista fa un selfie agli Uffizi a Firenze ma inciampa e urta quadro del Seicento: Tela danneggiata; Uffizi, turista cade per fare selfie e rovina dipinto del Seicento.

Turista fa un selfie agli Uffizi a Firenze ma inciampa e urta quadro del Seicento: “Tela danneggiata” - Un turista per farsi un selfie è inciampato in un quadro del Seicento esposto per una mostra agli Uffizi di Firenze ... Come scrive fanpage.it

Uffizi, turista cade per fare selfie e rovina dipinto del Seicento - Lo squarcio, riporta il Corriere Fiorentino, avrebbe rovinato il dipinto all'altezza del piede destro del Gran principe fiorentino. Si legge su tg24.sky.it