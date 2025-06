Turista depredato di un Breguet. Ma i passanti inseguono il ladro.

Un episodio di pura adrenalina nel cuore di Milano: un turista viene derubato di un prezioso orologio Breguet del valore di 250mila euro, ma grazie alla prontezza dei passanti, il ladro viene inseguito e fermato dalle forze dell’ordine. La città, spesso considerata un gioiello di eleganza e stile, si rivela anche scena di azioni coraggiose e solidarietà. La vicenda dimostra che, anche nelle situazioni più difficili, la comunità può fare la differenza.

Una coppia di turisti ferma al semaforo di via Manzoni angolo Monte Napoleone. Pochi passi per raggiungere l’Armani Hotel, che si trova dall’altra parte della strada. Il predone di orologi arriva alle spalle, punta il polso sinistro dell’uomo, un quarantottenne tunisino residente a Dubai, e gli sfila in un attimo un cronografo marca Breguet del valore di 250mila euro. Poi la fuga, prima a piedi e poi in bicicletta, e l’arresto della polizia: in manette un ventiseienne con doppia cittadinanza belga e marocchina, che avrebbe agito da solo in zona Quadrilatero. Secondo le prime informazioni, il ladro, bloccato con l’accusa di furto e portato in camera di sicurezza dagli agenti delle Volanti, è entrato in azione mezz’ora dopo la mezzanotte di ieri e ha preso di mira il tunisino e la moglie russa di 37 anni, in vacanza all’ombra della Madonnina e ospiti del cinque stelle extra lusso di via Manzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it