Turismo e benessere Ancarani Pd | Occorre valorizzare l’identità dell’entroterra

Venerdì a Forlimpopoli, nella suggestiva cornice della Chiesa dei Servi – Casa Artusi, si è svolto l’incontro pubblico “Turismo e benessere: nuove opportunità per l’Unione Forlivese”. Promosso dal progetto Ben-Essere e sostenuto dal Gal L’Altra Romagna, l’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita. È stato un momento partecipato e stimolante, volto a valorizzare l’identità dell’entroterra ancaranese e a promuovere il turismo sostenibile e benessere locale.

