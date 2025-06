Turchia Israele ' trascina Medio Oriente verso disastro totale'

La tensione tra Turchia e Israele si infiamma, con Ankara che accusa Tel Aviv di spingere il Medio Oriente verso una crisi senza precedenti. Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan denuncia le azioni israeliane contro l'Iran come una mossa rischiosa, mentre la regione si avvicina a un possibile disastro totale. In questo scenario delicato, le sorti del Medio Oriente sono appese a un filo: il futuro dipende da come si evolveranno gli eventi nelle prossime settimane.

La Turchia accusa Israele di trascinare la regione verso un "disastro totale": lo ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. "Israele sta ora trascinando la regione sull'orlo del disastro totale attaccando l'Iran, il nostro vicino", ha dichiarato il ministro degli Esteri turco in apertura di un vertice dell' Organizzazione per la Cooperazione Islamica (Oci) a Istanbul, nel nono giorno di guerra con l' Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turchia, Israele 'trascina Medio Oriente verso disastro totale'

È guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte di giovedì l'attacco alle città e ai siti nucleari degli ayatollah. Nella serata di venerdì la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti esplosioni e colonne di fumo in centro a Tel Aviv, boati a Gerusalemme.

