Tumore al seno il senologo Santoro | La prevenzione salva la vita va fatta con costanza

In occasione della giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, il dottor Santoro, chirurgo senologo, sottolinea che la diagnosi precoce è la nostra arma più potente. La prevenzione, infatti, deve diventare un’abitudine costante, un gesto quotidiano che può salvare vite. Ricordate: prendersi cura di sé e effettuare controlli regolari può fare la differenza tra una vita piena e un percorso difficile. La prevenzione salva la vita, quindi agiamo con costanza.

In occasione della giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, il dottor Santoro, chirurgo senologo, ha rilanciato l’importanza della diagnosi precoce come arma principale nella lotta contro il carcinoma mammario. Secondo il medico, la prevenzione non può essere un gesto occasionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Tumore al seno, il senologo Santoro: “La prevenzione salva la vita, va fatta con costanza”

