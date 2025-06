tuffi da brivido nel fiume correnti pericolose mulinelli come trappole

L'estate porta con sé il desiderio di rinfrescarsi e vivere emozioni forti, ma bisogna fare attenzione ai pericoli nascosti nei fiumi e nelle pozze naturali. Dopo aver limitato l’afflusso sul torrente Renara per motivi di sicurezza, i cercatori di avventure hanno scoperto nuovi angoli di refrigerio, come il fosso di Antona e il canale Regolo. Tuttavia, tra boschi e oasi, è fondamentale rispettare le regole e tutelare questi luoghi incantati.

Dopo il “freno” messo per contenere il grande afflusso sul torrente Renara, in località Guadine, per ragioni di sicurezza, i frequentatori delle pozze hanno scovato nuovi lidi dove tuffarsi per resistere all’afa. C’è il fosso di Antona, a Forno il canale Regolo, vicino alla sorgente del Frigido e lungo il suo percorso. Poi le molte oasi ambientali confortevoli, tra cui Canevara alla Levata del Governo e a Borgo del Ponte. Ma in questi due ultimi siti fare il bagno non sembra essere tanto sicuro. Alla Levata del Governo è già stato segnalato da Italia Nostra il rischio per i bagnanti a causa della presenza di una briglia molto alta e di un’antica gora che potrebbe risultare una trappola per i bambini e i nuotatori inesperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it