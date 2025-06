Tudor Juve Ballotta non ha dubbi sulla scelta di proseguire con il mister | Non è l’ultimo arrivato è un allenatore molto ambizioso Credo che…

Tudor Juve Ballotta esprime con fermezza il suo supporto alla decisione della Juventus di proseguire con il nuovo mister, nonostante le voci di cambiamento. Con un approccio ambizioso e determinato, l’ex portiere Marco Ballotta sottolinea come la scelta sia stata vincente, evidenziando i risultati ottenuti e la visione futura del club. In un momento cruciale, la fiducia nel progetto Tudor potrebbe essere la chiave per il successo bianconero.

Tudor Juve, Ballotta non ha dubbi sulla scelta di proseguire con il mister: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere in esclusiva. Intervistato in esclusiva da , l’ex portiere della Lazio  Marco Ballotta  ha analizzato la scelta dei bianconeri di proseguire con Tudor. PAROLE – « Io mi trovo d’accordo anche se si è vociferata per tanti giorni la volontĂ di cambiare. L’obiettivo l’ha raggiunto, ha dato un senso alla squadra: credo che sia stato giusto farlo lavorare. Non è l’ultimo arrivato: bisogna adesso capire che tipo di calciomercato vorrĂ fare la squadra. Sicuramente è un allenatore molto ambizioso ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Ballotta non ha dubbi sulla scelta di proseguire con il mister: «Non è l’ultimo arrivato, è un allenatore molto ambizioso. Credo che…»

In questa notizia si parla di: scelta - juve - ballotta - dubbi

Juve, offerta faraonica per Osimhen: la scelta di De Laurentiis - (?? Campo content non trovato)

Verso Bologna-Juventus, gli ultimi dubbi alla vigilia: un ballottaggio per reparto.

Juve, Rampulla: “Conte ha dna bianconero. E su Yildiz non ho dubbi” | ESCLUSIVO - “Igor ha fatto un buon lavoro, la Juve è quarta ed è in una posizione invidiabile – ha spiegato l’ex portiere bianconero - Scrive calciomercato.it

Juventus, Giuntoli non è al sicuro: dalla scelta dell'allenatore nascono i dubbi sull'assetto dirigenziale - Le voci si rincorrono, i giorni passano e i dubbi aumentano: dopo l'allenatore, la Juventus potrebbe cambiare ... Riporta calciomercato.com