TS – La mia rabbia finta alla Juve una maschera Lasciare Napoli era possibile solo in un caso

Dopo una stagione da sogno coronata dal tricolore, Antonio Conte rinnova con il Napoli, mettendo fine a rumors di un possibile ritorno alla Juve. La conferma ufficiale arriva dopo incontri chiarificatori con il presidente De Laurentiis, che sottolineano la volontà di continuare insieme. Un lieto fine che ribadisce come, in football, le vere passioni e le scelte profonde non si cambiano facilmente.

Flash news da TS: Dopo una stagione straordinaria, culminata con la conquista dello scudetto, Antonio Conte è stato confermato sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione. I colloqui con il presidente Aurelio De Laurentiis hanno chiarito ogni divergenza, sancendo la volontà comune di proseguire insieme, nonostante sullo sfondo ci siano state diverse voci su un possibile ritorno alla Juve. Il tecnico salentino si è raccontato a cuore aperto, affrontando temi che spaziano dal suo metodo di lavoro alla gestione emotiva del gruppo. Conte, il sergente di ferro. Conte respinge con decisione l'etichetta di allenatore autoritario e inflessibile: " Ci sono momenti in cui devi essere più rigido, più duro, perché quello necessita la situazione, poi ci sono anche quelli in cui diventi un fratello maggiore, un padre.

