In un mondo sempre più instabile, le manovre diplomatiche tra le grandi potenze sono fondamentali per mantenere la pace. Mentre Trump snobba l’UE e Putin si concentra su altri scenari, i colloqui di Ginevra tra gli Stati europei e Teheran non portano a risultati concreti. La sfida di disinnescare la crisi nucleare iraniana rimane aperta, e il rischio di escalation armata minaccia di aumentare. La diplomazia sembra ancora una strada difficile, ma non impossibile...

Tre ore di colloqui, nessun passo avanti. I ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, affiancati dall’Alto rappresentante Ue, hanno incontrato a Ginevra il capo della diplomazia iraniana nel tentativo, vano, di disinnescare la miccia accesa tra Teheran e Israele. L’obiettivo: convincere l’Iran a sottoporre il proprio programma nucleare a controlli più invasivi da parte dell’ Aiea, scongiurando un intervento armato americano. La risposta iraniana, però, è stata chiara e tagliente. Iran: “Dialogo sì, negoziati no”. «Nella situazione attuale, mentre continuano gli attacchi del regime sionista, non stiamo cercando negoziati con nessuno», ha dichiarato Abbas Araghchi alla tv di Stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump snobba la Ue: “Non aiuta nelle trattative con l’Iran”. Putin: “Teheran non ha l’atomica”

