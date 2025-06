Trump | Iran ha due settimane per una decisione su accordo nucleare

La tensione tra Iran e Stati Uniti raggiunge un nuovo picco, con Washington che concede all'Iran un massimo di due settimane per decidere sul futuro dell'accordo nucleare. Un tempo limitato, che potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni internazionali e in uno scenario già complesso. La posta in gioco è alta, e il mondo resta in attesa di una decisione cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri diplomatici. La strada verso una risoluzione rimane incerta, ma l'orizzonte si fa sempre più teso.

Washington, 21 giu. (askanews) - L'Iran ha "al massimo" due settimane per decidere se accettare un accordo sul nucleare, con Washington che sta valutando l'idea di unirsi agli attacchi israeliani contro la repubblica islamica. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Vedremo quanto durerĂ questo lasso di tempo, ma concederò loro all'Iran un periodo di tempo, e direi che due settimane sarebbero il massimo", ha detto Trump ai giornalisti. "L'Iran non vuole parlare con l'Europa e i negoziati di Ginevra non aiuteranno a raggiungere una soluzione tra Israele e la repubblica islamica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: Iran ha due settimane per una decisione su accordo nucleare

In questa notizia si parla di: iran - trump - settimane - accordo

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Trump ha dato due settimane di tempo all’Iran per avanzare una proposta di accordo sul nucleare accettabile dagli Usa e da Israele, in modo da far cessare i bombardamenti dell’Idf. In caso questo non avvenisse, "Ci saranno conseguenze" https://quifinanza Vai su Facebook

Il team di Trump propone colloqui con l'Iran questa settimana su accordo nucleare e cessate il fuoco Vai su X

Israele-Iran, l’ultimatum di Trump: “Due settimane a Teheran. I colloqui europei sono inutili” - Udite esplosioni a Teheran e Isfahan; Trump: Iran ha due settimane per una decisione su accordo nucleare; Israele-Iran, la diretta. Ultimatum Trump: Teheran ha 2 settimane. La frase sulle forze di terra | .it.

"Due settimane per un accordo", l'ultimatum di Trump - La Casa Bianca scioglie i dubbi e annuncia una finestra diplomatica prima dell'attacco americano all'Iran. Si legge su msn.com

Perché Trump ha rimandato la decisione sull’Iran - Dopo giorni di speculazioni ha detto che annuncerà qualcosa «nelle prossime due settimane»: ci sono varie ipotesi ... Lo riporta ilpost.it