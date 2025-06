Trump | Difficile fermare Netanyahu Israele sta vincendo L’Europa non aiuta

In un clima di tensione crescente, Donald Trump mantiene la sua posizione intransigente verso l’Iran, lasciando l’Europa ancora divisa e apparentemente incapace di influenzare gli eventi. La partita si gioca su un fragile equilibrio tra diplomazia e azione militare, mentre Netanyahu e Netanyahu sembrano rafforzare le proprie strategie. In questa sfida globale, chi avrà il vero ruolo da protagonista? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

NEW YORK – L'ultimatum resta fissato: due settimane per decidere se colpire l' Iran. Donald Trump non cambia rotta e conferma la linea dura. Niente truppe a terra, ma un possibile attacco mirato alle infrastrutture nucleari. E sull' Europa, il giudizio è netto: "Non sarà d'aiuto". Il presidente ha riunito di nuovo il Consiglio per la sicurezza nazionale, da cui è stata di fatto esclusa Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence, colpevole di aver minimizzato la corsa iraniana alla bomba. " Sbaglia – ha detto Trump – l'Iran è a settimane o mesi dall'arma atomica". Intanto, il presidente ha ribadito che ogni opzione è sul tavolo, tranne quella di un'invasione di terra: " L'ultima cosa che si vuole fare ".